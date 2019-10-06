قدمت السفارة الأمريكية لدى أنقرة اعتذاراً على خلفية "إعجاب" عبر حسابها على تويتر، بتغريدة عضو من منظمة كولن الإرهابية.

وقالت السفارة في تغريدة الأحد "جرى اليوم الإعجاب عبر حساب سفارتنا على تويتر، عن طريق الخطأ برسالة غير ذات صلة، نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي لبس".

وكانت السفارة وضعت إعجاباً على تغريدة لعضو منظمة كولن الإرهابية الهارب، "أرغون باباهان"، قال فيها إنه "يتعين الاستعداد لمرحلة سياسية بدون باهتشلي" في إشارة إلى الوعكة الصحية التي مر بها زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي مؤخراً.

من جهته ندد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، بشدة بـ"الإعجاب" الذي قامت به السفارة عبر حسابها على تويتر.

وقال جليك في تغريدة " ندين بشدة "الإعجاب" الذي قام به حساب السفارة الأمريكية لدى أنقرة، بشأن الوضع الصحي لزعيم الحركة القومية السيد باهتشلي".

وأكد أن هذا التصرف "لا يمكن قبوله من الناحية الإنسانية، ويتعارض كلياً مع الأعراف الدبلوماسية".

ولفت إلى أن هذه الحادثة، تُظهر مدى ابتعاد السفارة عن واقع تركيا، من خلال متابعة أشخاص "غير ذوي صلة" و"خاطئين"، وتعكس سياستها في تعيين الموظفين.

وشدد على أنه يتوجب على السفارة الأمريكية محاولة فهم تركيا من خلال أشخاص يقومون بتحليلات صحيحة، وليس عبر أشخاص على صلة بمنظمات إرهابية.