سياسة
2 دقيقة قراءة
السفارة الأمريكية بأنقرة تعتذر عن"إعجابها" بتغريدة لعضو بمنظمة إرهابية
قدمت السفارة الأمريكية لدى أنقرة، اعتذاراً، على خلفية "إعجاب" عبر حسابها على تويتر، بتغريدة عضو من منظمة كولن الإرهابية.
السفارة الأمريكية بأنقرة تعتذر عن"إعجابها" بتغريدة لعضو بمنظمة إرهابية
اعتذرت السفارة الأمريكية على خلفية "إعجاب" عبر حسابها على تويتر بعضو منظمة إرهابية / AA
6 أكتوبر 2019

قدمت السفارة الأمريكية لدى أنقرة اعتذاراً على خلفية "إعجاب" عبر حسابها على تويتر، بتغريدة عضو من منظمة كولن الإرهابية.

وقالت السفارة في تغريدة الأحد "جرى اليوم الإعجاب عبر حساب سفارتنا على تويتر، عن طريق الخطأ برسالة غير ذات صلة، نأسف لهذا الخطأ ونعتذر عن أي لبس".

وكانت السفارة وضعت إعجاباً على تغريدة لعضو منظمة كولن الإرهابية الهارب، "أرغون باباهان"، قال فيها إنه "يتعين الاستعداد لمرحلة سياسية بدون باهتشلي" في إشارة إلى الوعكة الصحية التي مر بها زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي مؤخراً.

من جهته ندد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر جليك، بشدة بـ"الإعجاب" الذي قامت به السفارة عبر حسابها على تويتر.

وقال جليك في تغريدة " ندين بشدة "الإعجاب" الذي قام به حساب السفارة الأمريكية لدى أنقرة، بشأن الوضع الصحي لزعيم الحركة القومية السيد باهتشلي".

وأكد أن هذا التصرف "لا يمكن قبوله من الناحية الإنسانية، ويتعارض كلياً مع الأعراف الدبلوماسية".

ولفت إلى أن هذه الحادثة، تُظهر مدى ابتعاد السفارة عن واقع تركيا، من خلال متابعة أشخاص "غير ذوي صلة" و"خاطئين"، وتعكس سياستها في تعيين الموظفين.

وشدد على أنه يتوجب على السفارة الأمريكية محاولة فهم تركيا من خلال أشخاص يقومون بتحليلات صحيحة، وليس عبر أشخاص على صلة بمنظمات إرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us