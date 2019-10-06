عادت الحياة إلى طبيعتها في مدارس الأردن، صبيحة فك إضراب المعلمين، بعد اتفاقات بين طرفي الأزمة والتي استمرت شهراً كاملاً.

وأفادت وكالة الأناضول بأن المدارس شهدت حضوراً طبيعياً للطلاب والطالبات، وبدأ سير العملية التعليمية بالعودة إلى ما كان عليه.

وأعلنت الحكومة ونقابة المعلمين بالأردن، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إنهاء أطول إضراب في تاريخ البلاد واستئناف الدراسة اليوم بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذاراً للمعلمين عن "انتهاكات" تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن نسب الزيادة في الراتب.

وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان للمطالبة بعلاوة مالية.

وجراء ذلك، وبعد توقيف العشرات من المعلمين المحتجين آنذاك، سرعان ما تصاعدت الأزمة حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح في العمل.

وتمثلت مطالب المعلمين لفك هذا الإضراب في اعتذار الحكومة عما تعرض له المعلمون من "انتهاكات" خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاق بعلاوة 50% من الراتب الأساسي قالوا إن نقابتهم توصلت إليها مع الحكومة عام 2014.

يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.