سياسة
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مدارس الأردن تعود للعمل مجدداً صبيحة فك إضراب المعلمين
توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق بشأن الرواتب مع نقابة المعلمين لإنهاء إضراب بدأ قبل شهر ويمثل أطول إضراب في القطاع العام وأدى إلى تعطيل الدراسة لأكثر من 1.5 مليون طالب.
مدارس الأردن تعود للعمل مجدداً صبيحة فك إضراب المعلمين
المدارس شهدت حضوراً طبيعياً للطلاب والطالبات / Getty Images
6 أكتوبر 2019

عادت الحياة إلى طبيعتها في مدارس الأردن، صبيحة فك إضراب المعلمين، بعد اتفاقات بين طرفي الأزمة والتي استمرت شهراً كاملاً.

وأفادت وكالة الأناضول بأن المدارس شهدت حضوراً طبيعياً للطلاب والطالبات، وبدأ سير العملية التعليمية بالعودة إلى ما كان عليه.

وأعلنت الحكومة ونقابة المعلمين بالأردن، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إنهاء أطول إضراب في تاريخ البلاد واستئناف الدراسة اليوم بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذاراً للمعلمين عن "انتهاكات" تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن نسب الزيادة في الراتب.

وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان للمطالبة بعلاوة مالية.

وجراء ذلك، وبعد توقيف العشرات من المعلمين المحتجين آنذاك، سرعان ما تصاعدت الأزمة حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح في العمل.

وتمثلت مطالب المعلمين لفك هذا الإضراب في اعتذار الحكومة عما تعرض له المعلمون من "انتهاكات" خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاق بعلاوة 50% من الراتب الأساسي قالوا إن نقابتهم توصلت إليها مع الحكومة عام 2014.

يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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