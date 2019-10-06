افتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (07.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، في ثالث انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفاً، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.

وتجري العملية الانتخابية في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

وتمتد الانتخابات في دوائر خارج البلاد من الجمعة إلى يوم الأحد.

وحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يفتح نحو 242 مكتب اقتراع في توقيت استثنائي عند الساعة العاشرة صباحاً (09.00 بتوقيت غرينتيش) وتغلق في الساعة الرابعة بعد الظهر (15.00 حسب توقيت غرنيتيش) وذلك في المناطق الغربية لأسباب أمنية.

وللفوز بمقاعد البرلمان (217 مقعداً)، تتنافس 1592 قائمة، تضم 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، وتضم إجمالاً أكثر من 15 ألف مرشح.

وبلغ عدد القوائم داخل تونس 1405 قوائم، مقابل 1393 قائمة في انتخابات عام 2014.

وفي دوائر الخارج، ترشحت 187 قائمة، تضم 90 قائمة حزبية، و33 قائمة ائتلافية، و64 قائمة مستقلة.

وسجّل عدد القوائم المستقلة داخل تونس ارتفاعاً في 2019، حيث بلغ 643 قائمة مقابل 414 في العام 2014.

ووفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في تصريحات سابقة، فإن 10 أحزاب فقط من بين 221 حزباً تتنافس في كل الدوائر.

وأضاف بفون أن 175 حزباً تقدموا بقائمة واحدة لكل منهم، فيما لم يتقدم 11 حزباً بأي قوائم.

والأحزاب التي غطت كل الدوائر هي حركة النهضة (68 نائباً بالبرلمان الحالي)، وحركة "تحيا تونس"، بقيادة رئيس الحكومة يوسف الشاهد (43 نائباً)، و"نداء تونس" (26 نائباً) ، و"التيار الديمقراطي" (3 نواب)، و"حركة الشعب" (3 نواب)، و"آفاق تونس".

وكذلك حزب "قلب تونس" بقيادة المرشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، و"أمل تونس"، بقيادة سلمى اللومي، مديرة الديوان الرئاسي السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، و"الجبهة الشعبية"، و"البديل التونسي" بقيادة رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة (2014 - 2015).