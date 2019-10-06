سياسة
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وزير النفط الإيراني: نستخدم كل آلية ممكنة لتصدير نفطنا إلى الخارج
نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن إيران ستستخدم أيّة وسيلة ممكنة لتصدير إنتاجها من الخام، مضيفاً أن تصدير النفط حق مشروع للدولة.
وزير النفط الإيراني: نستخدم كل آلية ممكنة لتصدير نفطنا إلى الخارج
وزير النفط الإيراني: تصدير النفط هو حق لكل بلد منتج
6 أكتوبر 2019

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الأحد، إن بلاده تستخدم كل وسيلة وآلية ممكنة لتصدير النفط الخام إلى الخارج، وتجاوز العقوبات الأمريكية.

وذكر زنغنه في تصريحات أوردها موقع وزارته (شانا)، أن تصدير النفط هو "حق لكل بلد منتج، نحن نمارس حقنا المشروع".

يأتي ذلك مع تراجع صادرات النفط الإيرانية لمتوسط 200 ألف برميل يومياً، حسب مواقع نفطية تتابع صادرات الخام حول العالم، مقارنة بمتوسط 2.2 مليون برميل قبل العقوبات.

وتراجع إنتاج إيران النفطي في أغسطس/آب الماضي، لأدنى مستوى منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، إلى متوسط 2.19 مليون برميل يومياً، حسب بيانات (أوبك).

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفذت الولايات المتحدة عقوبات على طهران طالت صناعة النفط في البلاد وصادراتها، ومنعت الشركات العالمية من مواصلة استثماراتها النفطية في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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