وصلت تعزيزات عسكرية جديدة، مساء السبت، إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود السورية، بولاية "شانلي أورفا" جنوبي البلاد.

وقال مراسل وكالة الأناضول، إن 9 شاحنات محملة بعربات مدرعة، وحافلة محملة بعسكريين، وصلت إلى قضاء "أقجة قلعة" التابع لـ"شانلي أورفا".

فيما قالت مصادر عسكرية تركية، إن التعزيزات أرسلت لتقوية الوحدات العسكرية المتمركزة في الحدود السورية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق السبت، أن عملية شرق الفرات أصبحت قريبة إلى حدّ يمكن القول معه إنها اليوم أو غداً.

وقال أردوغان "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات، و أصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.