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أردوغان يعلن عن توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة شرق الفرات، والقاهرة تقول إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود.

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أردوغان: أصدرنا توجيهات بإطلاق عملية عسكرية وشيكة شرق الفرات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن عملية شرق الفرات أصبحت قريبة إلى حدّ يمكن القول معه إنها اليوم أو غداً. وقال أردوغان خلال كلمة له في الاجتماع التشاوري والتقييمي لحزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، في العاصمة أنقرة، "أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات، و أصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك. [TRT عربي]

وأردف أردوغان "نقول إن الكلام انتهى، لمن يبتسمون في وجهنا ويماطلوننا بأحاديث دبلوماسية من أجل إبعاد بلدنا عن التنظيم الإرهابي". مضيفاً "سؤالنا لحلفائنا واضح جدّاً، أفصحوا لنا، هل تعتبرون تنظيم YPG/PKK الذي تحاولون التستُّر عليه تحت اسم (قسد)، تنظيماً إرهابيّاً أم لا؟". [الأناضول]

القاهرة: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود

قالت القاهرة، السبت، إن مفاوضات سد النهضة، وصلت إلى "طريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي"، مطالبة بوسيط دولي. جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع ثلاثي استمر يومين لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة الخرطوم، لبحث ملف سد النهضة. [TRT عربي]

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن "مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التى تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم". وأوضح المتحدث أن "إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التى جرت فى الخرطوم، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذى تلاها، مقترحاً جديداً يُعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل". [الأناضول]