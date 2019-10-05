سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يقتل 326 فلسطينياً منذ انطلاق مسيرات العودة في غزة
كشف مركز حقوقي فلسطيني، السبت، أن 326 فلسطينياً قُتلِوا جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة على حدود غزة في مارس/آذار 2018.
الاحتلال الإسرائيلي يقتل 326 فلسطينياً منذ انطلاق مسيرات العودة في غزة
مركز الميزان لحقوق الإنسان قال إن 18 ألف و460 فلسطينياً أصيبوا خلال مسيرات العودة / Reuters
5 أكتوبر 2019

قال مركز حقوقي فلسطيني، السبت، إن 326 فلسطينياً قتلوا؛ جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة على حدود غزة منذ مارس/آذار 2018.

وأضاف مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان له "أصيب 18 ألفاً و460 فلسطينياً، بينهم 9243 أصيبوا بالرصاص الحي، منهم 2000 طفل، و 184 سيدة".

واستنكر المركز استمرار استهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية، واستخدام قوات الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة والمميتة، لاسيما تجاه الأطفال والنساء، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحافيين.

وأكد أن "استمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية شكّل عاملاً تشجيعياً لمواصلة أعمال القتل دون أي خشية من الملاحقة".

ودعا المركز المجتمع الدولي "للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الفوري على إنهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة".

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن مقتل عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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