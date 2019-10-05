سياسة
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انطلاق مناورات نصرت 2019 في تركيا
انطلقت مناورات "نصرت 2019"، في بحر إيجة بولاية جناق قلعة التركية، بمشاركة حلف شمال الأطلسي ووحدات من القوات البحرية والجوية وقوات خفر السواحل من دول الناتو، إلى جانب مراقبين من دول مختلفة.
انطلاق مناورات نصرت 2019 في تركيا
بدء مناورات نصرت 2019  بمشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو) / AA
5 أكتوبر 2019

بدأت مناورات "نصرت 2019"، في بحر إيجه بولاية جناق قلعة التركية، السبت، بمشاركة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويشارك في المناورات وحدات من القوات البحرية والجوية وقوات خفر السواحل من دول الناتو، إلى جانب مراقبين من دول مختلفة.

وفي تصريح خلال انطلاق المناورات، قال قائد أسطول الألغام محمد بيبرس كوتشوك أطاي، إن مناورات "نصرت" تجري سنوياً باستضافة القوات البحرية التركية، مشيراً إلى أنها ستستمر حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف كوتشوك أطاي "يتم تنفيذ مناورات نصرت سنوياً لتحسين التعاون والعمل المشتركين بين القوات البحرية التركية ونظيراتها في الدول الصديقة والحليفة".

ويشارك 63 مراقباً من عدة دول بينها أذربيجان وباكستان وجورجيا وقطر والكويت. وتشمل المناورات زرع ألغام بحرية، والتدابير المتخذة لتجنبها.

ومن أبرز السفن والمركبات والقوات المشاركة، سفن كاسحة وأخرى لمسح الألغام، ومروحيات، وقوارب تجميع ألغام، وزوارق خفر السواحل، وغيرها.

يشار إلى أن اسم المناورات مستوحاة من اسم سفينة الألغام البحرية "نصرت" في معركة جنق قلعة التي غيرت مسار الحرب العالمية الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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