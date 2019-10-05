أصيب 16 مدنياً في تفجيرات إرهابية متزامنة السبت، وقعت بمنطقتي الباب وجرابلس، الخاضعتين للمعارضة شمالي سوريا.

ونُفذت الهجمات بدراجات نارية مفخخة، في مدينة جرابلس وبلدتي جوبان باي (الراعي) وقباسين التابعتين لمنطقة الباب، الواقعة في منطقة عملية "درع الفرات".

وأسفرت التفجيرات عن إصابة 12 شخصاً في قباسين، و4 آخرين في جرابلس، نُقلوا إلى المراكز الطبية.

أما التفجير الثالث الذي وقع شمالي جوبان باي قرب الحدود التركية، فلم يسفر عن إصابات، وألحقت التفجيرات أضراراً مادية في محيط مواقع الهجمات، التي لم تعلن بعد أي جهة تبنيها.

وترجح قوات الأمن المحلية وقوف تنظيم YPG/PKK الإرهابي، وراء التفجيرات.

وكان الجيشان التركي والسوري الحر، تمكنا خلال عملية درع الفرات من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، من تنظيم داعش الإرهابي في الفترة بين أغسطس/آب 2016، ومارس/آذار 2017.