سياسة
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إصابة 16 مدنيّاً في هجمات إرهابية متزامنة بريف حلب السورية
أصيب 16 مدنياً في هجمات إرهابية متزامنة نُفِّذت بدراجات نارية مفخخة في منطقتين خاضعتين لسيطرة المعارضة السورية شمالي سوريا، ورجحت قوات الأمن المحلية وقوف تنظيم YPG/PKK الإرهابي وراء التفجيرات.
إصابة 16 مدنيّاً في هجمات إرهابية متزامنة بريف حلب السورية
نُفذت الهجمات بدراجات نارية مفخخة في منطقتي جرابلس  والباب الخاضعتين للمعارضة شمالي سوريا / AA
5 أكتوبر 2019

أصيب 16 مدنياً في تفجيرات إرهابية متزامنة السبت، وقعت بمنطقتي الباب وجرابلس، الخاضعتين للمعارضة شمالي سوريا.

ونُفذت الهجمات بدراجات نارية مفخخة، في مدينة جرابلس وبلدتي جوبان باي (الراعي) وقباسين التابعتين لمنطقة الباب، الواقعة في منطقة عملية "درع الفرات".

وأسفرت التفجيرات عن إصابة 12 شخصاً في قباسين، و4 آخرين في جرابلس، نُقلوا إلى المراكز الطبية.

أما التفجير الثالث الذي وقع شمالي جوبان باي قرب الحدود التركية، فلم يسفر عن إصابات، وألحقت التفجيرات أضراراً مادية في محيط مواقع الهجمات، التي لم تعلن بعد أي جهة تبنيها.

وترجح قوات الأمن المحلية وقوف تنظيم YPG/PKK الإرهابي، وراء التفجيرات.

وكان الجيشان التركي والسوري الحر، تمكنا خلال عملية درع الفرات من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، من تنظيم داعش الإرهابي في الفترة بين أغسطس/آب 2016، ومارس/آذار 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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