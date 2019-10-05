أعرب الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، عن أمله في تخفيض نسبة التخضم لأقل من 5% والبطالة إلى دون 10%، في المرحلة النهائية للبرنامج الاقتصادي لفترة 2019-2022.

جاء ذلك في كلمة خلال النسخة 29 لاجتماع التشاور والتقييم لحزب "العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة السبت.

وقال أردوغان "سنخفض التضخم إلى أقل من 5% والبطالة إلى دون 10%، في نهاية فترة البرنامج الاقتصادي الجديد".

ولفت إلى أن بلاده تهدف إلى رفع معدَّل النمو الاقتصادي إلى 5% وأكثر من ذلك، في السنوات المقبلة.

وأكّد أردوغان عزم إدارته على الاستخدام الفعال للموارد واتّباع أسلوب موازنة مبنية على أساس التوفير.

وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات معقولة عبر التدخلات المناسبة والصحيحة من البنك المركزي، مضيفا "سوف تنخفض أكثر".