سياسة
2 دقيقة قراءة
مايكروسوفت: حملات انتخابية أمريكية تعرضت لهجمات إلكترونية مرتبطة بإيران
أعلنت شركة مايكروسوفت الجمعة، أن قراصنة مرتبطين بإيران شنّوا هجمات إلكترونية على صحفيين أمريكيين ومسؤولين سابقين وحاليين، وحسابات مرتبطة بحملات الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في 2020.
مايكروسوفت: حملات انتخابية أمريكية تعرضت لهجمات إلكترونية مرتبطة بإيران
مايكروسوفت تكشف عن محاولات قرصنة إلكترونية مرتبطة بإيران لاختراق حسابات أمريكية مرتبطة بحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة / AP
5 أكتوبر 2019

ذكرت شركة مايكروسوفت الجمعة، أن مجموعة من القراصنة المعلوماتيين مرتبطة بإيران شنّت هجمات إلكترونية على صحفيين أمريكيّين وشخصيات حكومية رسميَّة وحسابات مرتبطة بحملات الانتخابات الرئاسية الأمريكيَّة المقرر إجراؤها في 2020.

وقال توم بيرت نائب الرئيس المكلّف للأمن وثقة المستخدم في مايكروسوفت، إن مركز أمن الإنترنت للمجموعة الأمريكيَّة العملاقة راقب خلال شهر مجموعةً نفّذَت أكثر من 2700 محاولة لكشف حسابات بريد إلكتروني تعود إلى مستخدمي مايكروسوف ثم "هاجمت (المجموعة) 241 من هذه الحسابات".

وأضاف بيرت في البيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لمايكروسوفت، أن أربعة حسابات فقط تأثّرت بـ"نشاط إلكتروني واسع للمجموعة التي شكّلت تهديداً" دون أن يحدّد المرشحين الذين استهدفتهم هذه الهجمات ولا الذين اختُرقت حساباتهم.

وقال المسؤول نفسه إن مجموعة أطلقت عليها مايكروسوفت اسم "فوسفوروس" (فوسفور) حاولت اختراق حسابات الرسائل البريدية لأهدافها.

وأوضح بيرت أن "الحسابات المُستهدَفة مرتبطة بفريق حملة رئاسية أمريكيَّة ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وصحفيين يعملون على تغطية العلاقات السياسية الدولية وإيرانيّين معروفين يعيشون خارج بلادهم".

وتابع "مايكروسوفت تعتقد أن مجموعة القراصنة مصدرها إيران، وأنها مرتبطة بالحكومة الإيرانيَّة".

وأشار بيرت إلى أن مجموعة التكنولوجيا الأمريكيَّة أبلغت الأطراف التي استهدفت الهجمات التي حساباتها ونصحتها بتعزيز حمايتها الإلكترونية.

وتشهد العلاقات بين طهران وواشنطن توتُّراً منذ انسحاب الولايات المتّحدة أحاديّاً في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي الذي وقّعته القوى العظمى مع إيران، وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وكانت شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي علّقت خلال العام الجاري أكثر من 2600 حساب مزوَّر قالت إنها مرتبطة بإيران وروسيا ومقدونيا وكوسوفو، وتهدف إلى التأثير على الآراء السياسية في عدد من مناطق العالَم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us