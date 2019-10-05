سياسة
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سفينة التنقيب التركية "ياووز" تصل إلى شرق المتوسط للتنقيب
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر السبت، أن سفينة ياووز التركية وصلت إلى موقع بئر "غوزال يورت-1"، وستبدأ أعمال التنقيب قريباً في شرق المتوسط.
سفينة التنقيب التركية "ياووز" تصل إلى شرق المتوسط للتنقيب
السفينة "ياووز" ستبدأ عمليات التنقيب في أقرب وقت بعد استكمال التحضيرات كافة / AA
5 أكتوبر 2019

وصلت سفينة التنقيب التركية "ياووز"، إلى موقع بئر "غوزال يورت-1" شرقي المتوسط، لمواصلة أعمال التنقيب.

وذكر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر السبت، أن سفينة ياووز وصلت إلى موقع "بئر غوزال يورت-1".

وأوضح أن أعمال التثبيت في الموقع بدأت، ومن ثم ستنطلق عمليات التنقيب في أقرب وقت بعد استكمال التحضيرات كافة.

ومن المنتظر أن تواصل سفينة ياووز أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط حتى يناير/كانون الثاني 2020.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وتدافع تركيا بشدة عن حقوقها في ممارسة أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، وتؤكّد أن السفن التركية تنقّب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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