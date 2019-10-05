سياسة
2 دقيقة قراءة
لجان بمجلس النواب تطالب البيت الأبيض بتقديم وثائق في إطار التحقيق مع ترمب
طالبت ثلاث لجان من مجلس النواب الأمريكي البيت الأبيض بتقديم جميع الوثائق الخاصة باتصالات الرئيس الأمريكي مع أوكرانيا، وقال رؤساء تلك اللجان إن ترمب اختار مسار العرقلة والتستُّر بعد نحو شهر من المماطلة في تقديم الوثائق.
لجان بمجلس النواب تطالب البيت الأبيض بتقديم وثائق في إطار التحقيق مع ترمب
رؤساء لجان الشؤون الخارجية، والاستخبارات، والرقابة والإصلاح، قالوا إن ترمب اختار مسار التحدي والعرقلة / AFP
5 أكتوبر 2019

أرسلت ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي مساء الجمعة، مذكرة إلى البيت الأبيض تطالبه فيها بتقديم جميع الوثائق الخاصة باتصالاته مع أوكرانيا.

وحسب شبكة CNN، صدرت المذكرة بعد أن طالبت اللجان الثلاث، البيت الأبيض بتقديم تلك الوثائق طواعية، وهو ما لم يحدث حتى الجمعة.

وذكر رؤساء لجان الشؤون الخارجية، والاستخبارات، والرقابة والإصلاح، في بيان، أنه "اتضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختار مسار التحدي والعرقلة والتستُّر، بعد نحو شهر من مماطلة الرئيس"، حسب المصدر نفسه.

ومؤخراً كشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويقول الديمقراطيون إن ترمب ضغط على زيلينسكي مراراً لفتح تحقيق حول أنباء عن أن جو بايدن حين كان نائباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هدّد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم يُقَل أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقّق في قضية تخصّ شركة غاز على صلة بنجل بايدن.

ونفى ترمب مجدداً ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني، مُصِرّاً على أن هدفه الوحيد كان "النظر في الفساد".

وزعم ترمب مراراً أن بايدن وابنه متورطان في أنشطة فساد بأوكرانيا، وقال "إنه ينهب هذه الدول".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us