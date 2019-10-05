أرسلت ثلاث لجان في مجلس النواب الأمريكي مساء الجمعة، مذكرة إلى البيت الأبيض تطالبه فيها بتقديم جميع الوثائق الخاصة باتصالاته مع أوكرانيا.

وحسب شبكة CNN، صدرت المذكرة بعد أن طالبت اللجان الثلاث، البيت الأبيض بتقديم تلك الوثائق طواعية، وهو ما لم يحدث حتى الجمعة.

وذكر رؤساء لجان الشؤون الخارجية، والاستخبارات، والرقابة والإصلاح، في بيان، أنه "اتضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اختار مسار التحدي والعرقلة والتستُّر، بعد نحو شهر من مماطلة الرئيس"، حسب المصدر نفسه.

ومؤخراً كشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويقول الديمقراطيون إن ترمب ضغط على زيلينسكي مراراً لفتح تحقيق حول أنباء عن أن جو بايدن حين كان نائباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هدّد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم يُقَل أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقّق في قضية تخصّ شركة غاز على صلة بنجل بايدن.

ونفى ترمب مجدداً ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني، مُصِرّاً على أن هدفه الوحيد كان "النظر في الفساد".

وزعم ترمب مراراً أن بايدن وابنه متورطان في أنشطة فساد بأوكرانيا، وقال "إنه ينهب هذه الدول".