دعا الأمين العامّ للأمم المتَّحدة أنطونيو غوتيريش فجر السبت، إلى حوار فوري بين الحكومة العراقية والمتظاهرين لوقف التصعيد، مؤكّداً أن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية الواجب احترامها.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسميّ باسمه استيفان دوغريك، ذكر فيه أن الأمين العامّ "يتابع من كثب التطورات في العراق، ويشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح في أثناء الاحتجاجات الأخيرة".

وناشد غوتيريش "جميع الجهات الفاعلة التزام أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف".

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات الدموية في البلاد إلى 100 قتيل منذ الثلاثاء، حسب مصادر طبية.

وتَحدَّى المتظاهرون الغاضبون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ الخميس في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، ورفعته فجر السبت.

وبدأت موجة الاحتجاجات العنيفة الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامَّة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، لكن كثيراً من المحتجين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة بعد 3 أيام دموية.