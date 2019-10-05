سياسة
2 دقيقة قراءة
غوتيريش يدعو إلى حوار فوري بين الحكومة العراقية والمتظاهرين
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الجهات الفاعلة في العراق التزام أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف، ودعا الحكومة والمتظاهرين إلى الحوار بعد احتجاجات دامية منذ الثلاثاء الماضي.
غوتيريش يدعو إلى حوار فوري بين الحكومة العراقية والمتظاهرين
ناشد غوتيريش جميع الجهات الفاعلة في العراق التزام أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف / Reuters
5 أكتوبر 2019

دعا الأمين العامّ للأمم المتَّحدة أنطونيو غوتيريش فجر السبت، إلى حوار فوري بين الحكومة العراقية والمتظاهرين لوقف التصعيد، مؤكّداً أن حرية التعبير والتجمع السلمي من الحقوق الأساسية الواجب احترامها.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسميّ باسمه استيفان دوغريك، ذكر فيه أن الأمين العامّ "يتابع من كثب التطورات في العراق، ويشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح في أثناء الاحتجاجات الأخيرة".

وناشد غوتيريش "جميع الجهات الفاعلة التزام أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن العنف".

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات الدموية في البلاد إلى 100 قتيل منذ الثلاثاء، حسب مصادر طبية.

وتَحدَّى المتظاهرون الغاضبون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة منذ الخميس في بغداد وعدد من محافظات الجنوب، ورفعته فجر السبت.

وبدأت موجة الاحتجاجات العنيفة الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامَّة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، لكن كثيراً من المحتجين يطالبون الآن بإسقاط الحكومة بعد 3 أيام دموية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us