سياسة
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السعودية تدرس اقتراحاً للحوثيين بوقف جزئي لإطلاق النار
تدرس السعودية اقتراحاً للحوثيين بوقف إطلاق النار في مناطق معينة في اليمن، بعد أن عرض الحوثيون قبل أسبوعين، التوقف عن شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية إذا فعل التحالف بقيادة الرياض الشيء ذاته، حسب ما نقلته رويترز عن مصادر.
السعودية تدرس اقتراحاً للحوثيين بوقف جزئي لإطلاق النار
السعودية تدرس اقتراحاً للحوثيين بوقف إطلاق النار في اليمن / Getty Images
4 أكتوبر 2019

نقلت وكالة رويترز، الجمعة، عن مصادر قولها إن السعودية تدرس اقتراحاً للحوثيين لوقف إطلاق النار في اليمن.

وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية ومصدران مطلعان آخران لرويترز إن "المملكة تدرس بجدية شكلاً من أشكال وقف إطلاق النار في محاولة لوقف تصعيد الصراع في اليمن".

وكان الحوثيون عرضوا قبل أسبوعين التوقف عن شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على السعودية إذا فعل التحالف بقيادة الرياض الشيء ذاته، كخطوة نحو ما وصفه زعيم الحوثيين "بالمصالحة الوطنية الشاملة".

وأشار مصدران إلى أن الضربات الجوية السعودية على مناطق الحوثيين تراجعت بشكل كبير وإن هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن التوصل إلى حل قريباً.

وذكر نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الخميس، على تويتر أن المملكة تنظر إلى هدنة الحوثيين بإيجابية.

وكان الأمير محمد بن سلمان صرح قائلاً في مقابلة مع محطة CBS التلفزيونية: " إن اقتراح الحوثيين يمثل خطوة إيجابية نحو حوار سياسي أكثر جدية". مضيفاً أن السعودية منفتحة على كل المبادرات من أجل حل سياسي في اليمن.

وقال مصدر عسكري مقرب من الحوثيين إن السعودية فتحت اتصالاً مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين عبر طرف ثالث لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. مضيفاً أن هذا العرض تضمن وقفاً جزئياً لإطلاق النار في مناطق محددة.

ويشهد اليمن، للعام الخامس على التوالي، حرباً بين القوات الموالية للحكومة مدعومة من التحالف بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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