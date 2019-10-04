سياسة
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رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الأمريكي المنطقة الآمنة
بحث رئيس الأركان التركي الفريق أول يشار غولر، الجمعة، ملف المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي الجديد الجنرال مارك ميلي.
رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره الأمريكي المنطقة الآمنة
تناول الاتصال وجهات النظر التركية والأمريكية بشأن المنطقة الآمنة في سوريا / AA
4 أكتوبر 2019

بحث رئيس الأركان التركي الفريق أول يشار غولر، الجمعة، ملف المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، مع نظيره الأمريكي الجديد الجنرال مارك ميلي.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها رئاسة الأركان التركية عبر تويتر، عن اتصال هاتفي جمع الجانبين، أعرب فيه غولر عن تمنياته بالنجاح لميلي في منصبه الجديد.

كما تناول الاتصال وجهات النظر التركية والأمريكية بشأن المنطقة الآمنة، المخطط إقامتها شرق نهر الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

والثلاثاء الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العملية التركية المرتقبة شرق الفرات "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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