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الرئيس التونسي المؤقَّت يقول إن وضع البلاد له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات، وفصائل الجيش الحر في إدلب وريف حلب تعلن الاندماج ضمن تشكيل عسكري موحَّد.

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محمد الناصر: وضع البلاد له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات

أعرب الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر في كلمة بثها التليفزيون الرسمي عن سعيه لإيجاد حلّ بشأن توقيف المرشح الرئاسي نبيل القروي، المحتجز على خلفية قضايا فساد، واصفاً الأمر بـ"المؤثر على سمعة تونس ومستقبل الانتخابات". [TRT عربي]

وأوضح الرئيس المؤقت الجمعة، إجراءه اتصالات مع السلطات القضائية وهيئة الانتخابات لتجاوز الصعوبات التي تعترض المسار الانتخابي، وقال إن "الوضع الذي تعيشه البلاد له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي". [الأناضول]

وشدد الناصر على "استقلالية القضاء"، ولفت إلى وجوب مواصلة السير وتجاوز الوضع الصعب مشيراً إلى أن لدى عدد من التونسيين إحباطاً ناتجاً عن الشعور بهشاشة الوضع، وأيضاً عن دعايات مغرضة يقف وراءها من لا يريد الخير لتونس، على حد تعبيره. [TRT عربي]

اندماج فصائل الجيش الحر في إدلب وريف حلب ضمن تشكيل عسكري موحَّد

أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، اندماج فصائل الجيش الحر في ريف حلب الشمالي وإدلب تحت جسم عسكري موحد، وقال الجمعة إن الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير اندمجا تحت سقف واحد، يتبع وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، ويعمل وفق الأسس العسكرية النظامية. [TRT عربي]

ولفت رئيس الحكومة المؤقتة إلى أنّ فصائل الجبهة الوطنية ستتحول إلى الفيالق الرابع والخامس والسادس والسابع في صفوف الجيش الوطني، وتعيد انتشارها ضمن قطاعاتها السابقة. [الأناضول]

وحول أهداف الخطوة الجديدة، أشار مصطفى إلى أنَّ وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بمنظومتها الجديدة ستبذل ما بوسعها، وتسخر إمكانياتها كافة للدفاع عن مناطق سيطرة فصائل المعارضة بالشمال السوري، ولتحرير كامل الأراضي السورية من الاستبداد والطائفية وسطوة قوات النظام السوري. [TRT عربي]