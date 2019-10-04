أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن في مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الجمعة، عن تطلعات بلاده إلى تسريع خطوات إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ووقف الدعم المقدم من الولايات المتحدة لتنظيم YPG/PYD الإرهابي.

وأوضحت مصادر في الرئاسة التركية، أن الطرفين التركي والأميركي ناقشا مسائل ثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري المستهدف بينهما بقيمة 100 مليار دولار.

وأعرب قالن عن تطلعات تركيا إلى تسريع خطوات إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ووقف الدعم المقدم لتنظيم YPG/PYD الإرهابي.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، الثلاثاء، حول العملية التركية المرتقبة بشرق الفرات إنه "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".