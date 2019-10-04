سياسة
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ردود فعل غاضبة في هولندا جراء مداهمة الشرطة مسجداً بالأحذية والكلاب
تسببت مداهمة قوات الشرطة الهولندية، أحد المساجد في مدينة روتردام بالأحذية والكلاب البوليسية، في ردود فعل غاضبة من قبل الجالية المسلمة، إثر بلاغ عن لجوء أحد المطلوبين إلى المسجد.
ردود فعل غاضبة في هولندا جراء مداهمة الشرطة مسجداً بالأحذية والكلاب
الشرطة الهولندية تداهم مسجداً بالأحذية والكلاب في مدينة روتردام / AA
4 أكتوبر 2019

تسببت مداهمة قوات الشرطة الهولندية، أحد المساجد في مدينة روتردام، بالأحذية والكلاب البوليسية، في ردود فعل غاضبة من قبل الجالية المسلمة.

وقال أحد مسؤولي مسجد السلام، والذي لم يفصح عن اسمه، إن شرطة المدينة داهمت، الجمعة، المسجد بالأحذية والكلاب البوليسية، إثر بلاغ عن لجوء أحد المطلوبين إلى المسجد.

وأضاف المسؤول "يتوجب على الشرطة في مثل هذه الحالات إبلاغ إدارة المسجد أولاً".

وأوضح أن إدارة المسجد لاتزال تنتظر تفسيراً مفصلاً من الشرطة عما حدث، وأنها ستصدر بياناً صحفياً حول الواقعة في أقرب وقت.

فيما صرح المتحدث باسم شرطة روتردام، رونالد ديكر، قائلاً "كان يتعين علينا مداهمة المسجد إثر بلاغ عن لجوء مجرم خطير إلى المسجد".

وأضاف أن المشتبه به تم اعتقاله داخل المسجد بعد ارتكابه جرماً خطيراً (لم يوضحه)، واصفاً عملية المداهمة بأنها تتماشى مع الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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