أعلن رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، اندماج فصائل الجيش الحر في ريف حلب الشمالي وإدلب تحت جسم عسكري موحد.

وصرح رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي بمدينة شانلي أورفا التركية، الجمعة، أن الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير اندمجا تحت سقف واحد، يتبع وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، ويعمل وفق الأسس العسكرية النظامية.

وجاء الإعلان بعد اجتماع لقيادات من الفصيلين ومشاورات عدة، حسب ما صرّح الناطق باسم الجبهة الوطنية، النقيب ناجي مصطفى، لوكالة أنباء محلية، إذ أكد أن ما جرى هو "توحد تحت مظلة وزارة الدفاع".

ولفت رئيس الحكومة المؤقتة إلى أنّ فصائل الجبهة الوطنية ستتحول إلى الفيالق الرابع والخامس والسادس والسابع في صفوف الجيش الوطني، وتعيد انتشارها ضمن قطاعاتها السابقة.

وحول أهداف الخطوة الجديدة، أشار مصطفى إلى أنَّ وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بمنظومتها الجديدة ستبذل ما بوسعها، وتسخر كافة إمكانياتها للدفاع عن مناطق سيطرة فصائل المعارضة بالشمال السوري، ولتحرير كامل الأراضي السورية من الاستبداد والطائفية وسطوة قوات النظام السوري.

ويأتي هذا الاتحاد العسكري في ظل تطورات تشهدها الساحة السورية من الناحية العسكرية، لا سيما مدينة إدلب التي تشهد هدوءاً حذراً، وسط تخوفات من عودة المعارك والقصف من قبل روسيا والنظام السوري.