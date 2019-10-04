سياسة
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تركيا تقرّر فتح كليات جامعية في مناطق محررة شمالي سوريا
قررت تركيا، في مرسوم رئاسي، افتتاح كليات في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا. ووقع الرئيس التركي على مرسوم يقضي بافتتاح وإغلاق وتغيير أسماء كليات تابعة لـ19 جامعة تركية، بينها افتتاح جامعة غازي عنتاب كلياتٍ تابعة لها شمالي سوريا.
تركيا تقرّر فتح كليات جامعية في مناطق محررة شمالي سوريا
المرسوم الرئاسي نصّ على افتتاح كليات في كل من الباب وأعزاز وعفرين / AA
4 أكتوبر 2019

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً يقضي بافتتاح كليات في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا، تكون تابعة لجامعة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

ووقّع أردوغان على مرسوم يقضي بافتتاح وإغلاق وتغيير أسماء كليات تابعة لـ19 جامعة تركية، بينها افتتاح جامعة غازي عنتاب كلياتٍ تابعة لها شمالي سوريا.

وبخصوص سوريا، ينص المرسوم على افتتاح كلية العلوم الاقتصادية والإدارية في مدينة الباب، وكلية العلوم الإسلامية في مدينة أعزاز، وكلية التربية في عفرين (مدن واقعة في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون)، وجميع هذه الكليات ستتبع جامعة غازي عنتاب.

وكان الجيشان التركي والسوري الحر، تمكنا خلال عملية "درع الفرات" من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، من تنظيم داعش الإرهابي في الفترة بين أغسطس/آب 2016، ومارس/آذار 2017.

كما نفذ الجيش التركي في 24 مارس/آذار 2018، بالتنسيق مع الجيش الحر، عملية "غصن الزيتون"، وحرر منطقة عفرين بالكامل من تنظيم YPG/PKK الإرهابي، بعد 64 يوماً من انطلاقها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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