سياسة
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300 شاحنة مساعدات أمريكية تدخل مناطق YPG الإرهابي في سوريا
قالت مصادر محلية إن عدداً كبيراً من الشاحنات تحمل مساعدات تُستخدم لأغراض لوجيستية وعسكرية، دخلت إلى مناطق سيطرة تنظيم YPG/PKK الإرهابي شرقي سوريا، وتوجهت نحو القواعد الأمريكية في المنطقة.
300 شاحنة مساعدات أمريكية تدخل مناطق YPG الإرهابي في سوريا
تقدم الولايات المتحدة دعما عسكرياً ولوجستياً لتنظيم YPG الإرهابي بزعم أنها تقاتل تنظيم داعش الإرهابي / AA
4 أكتوبر 2019

دخلت خلال الأيام السبعة الماضية، 300 شاحنة تحمل مساعدات تُستخدم لأغراض لوجيستية وعسكرية، إلى مناطق سيطرة تنظيم YPG/PKK الإرهابي شرقي سوريا.

وقال مصدر محلي لوكالة الأناضول، إن القافلة التي دخلت من معبر "سيمالكا" الحدودي مع العراق، ضمّت قوالب إسمنتية تُستخدم في إنشاء قواعد عسكرية، وعربات رباعية الدفع، ومولدات كهرباء، وخزانات وقود، إضافة إلى حاويات مغلقة.

ورجّح المصدر أن تضم تلك الحاويات أسلحة خفيفة وذخيرة، إضافة إلى معدات رادار. ولفت إلى أن الشاحنات توجهت إلى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة نحو 200 شاحنة إلى المنطقة، ضمّت مواد بناء، وبيوتاً مسبقة الصنع، وخزانات وقود.

ويوجد نحو 2000 جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا.

ومنذ 2015، تقدم الولايات المتحدة دعماً عسكريّاً ولوجيستيّاً لتنظيم YPG/PKK الإرهابي بزعم أنه يقاتل تنظيم داعش الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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