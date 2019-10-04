أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده تعتزم بالتعاون مع ماليزيا وباكستان، تأسيس مركز قوي وقناة للإعلام والاتصالات، تحت مظلة مكافحة الإسلاموفوبيا، وأن هذه المنصة سيتم تصميمها على أساس رقمي.

وكان انعقد، على هامش الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، اجتماع ثلاثي بين تركيا وماليزيا وباكستان بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وقرر رؤساء الدول الثلاث خلال الاجتماع، تأسيس قناة تلفزيونية مشتركة تبث باللغة الإنجليزية من أجل مكافحة معاداة الإسلام.

وقال ألطون إن "مشروع القناة التلفزيونية المذكور، لا يشكل سوى بُعد واحد فقط من أبعاد النضال ضد الإسلاموفوبيا أو معاداة الإسلام". وأضاف "نظراً لعمق هذا الموضوع، فإن المبادرات المشتركة لن تقتصر على قناة تلفزيونية".

وأكد ألطون أن مشروع القناة التلفزيونية المذكور فرصة مهمة لتحسين العلاقات بين العالم الإسلامي والعالم الغربي والقضاء على الأحكام المسبقة.

وحول البدء في الاجراءات العملية لتنفيذ المشروع، أوضح ألطون " تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة من قبل الدول الثلاث المذكورة عقب إظهار الإرادة على مستوى الزعماء بخصوص ذلك".

وأشار "تعمل الوفود الفنية حالياً حول موضوع الموظفين والمعدات والهيكل المالي والهياكل المركزية والإقليمية، وأبعاد تطوير المحتوى".

وأضاف " وقبل زيارة رئيسنا إلى باكستان، المخطط لها في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، سنعدّ إطار عمل".

ورجح ألطون أن يكون البث باللغة الإنجليزية في المرحلة الأولى، موضحاً "النشر بلغات مختلفة سيكون مطروحاً على الأجندة أيضاً".

وحول الدور الذي ستمارسه القناة التلفزيونية المرتقبة قال ألطون "ستسلط الضوء على التمييز الذي يتعرض له المسلمون من كل جوانبه، وستصنفه على أنه نوع من أنواع العنصرية".