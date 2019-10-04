سياسة
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تسيير الدورية التركية-الأمريكية المشتركة الثالثة شرق الفرات بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة، تسيير ثالث الدوريات البرية المشتركة للجيشين التركي والأمريكي في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.
تسيير الدورية التركية-الأمريكية المشتركة الثالثة شرق الفرات بسوريا
وزارة الدفاع التركية تعلن تسيير ثالثة الدوريات البرية المشتركة للجيشين التركي والأمريكي في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا / وزارة الدفاع التركية
4 أكتوبر 2019

سيّر الجيشان التركي والأمريكي الجمعة، الدورية البرية المشتركة الثالثة شرق الفرات بسوريا، في إطار فاعليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وأشار بيان لوزارة الدفاع التركية إلى أن الدورية المشتركة شاركت فيها مركبات مدرَّعة وطائرات دون طيار، ولفتت الوزارة إلى أن الدورية جرت شرق مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة.

ويتابع عدد كبير من وسائل الإعلام تطورات الأحداث في المنطقة على الحدود التركية-السورية.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي تَوصَّلَت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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