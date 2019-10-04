قالت شركة فيسبوك إنها حذفت عدة صفحات ومجموعات وحسابات من الإمارات ومصر ونيجيريا وإندونيسيا بسبب "سلوك زائف منسَّق".

وأوضحت الشركة الخميس، أن ما إجماليه 280 حساباً و149 صفحة و43 مجموعة حُذِفت من فيسبوك، بالإضافة إلى 121 حساباً حُذِفت من إنستغرام.

وذكرت شركة فيسبوك التي تملك إنستغرام وواتساب، أن الحسابات المحذوفة انخرطت في نشر محتوى عن موضوعات مثل نشاط الإمارات في اليمن والاتفاق النووي الإيرانيّ وانتقاد قطر وتركيا وإيران.

واتخذ موقع التواصل الاجتماعي العملاق في الآونة الأخيرة إجراءات صارمة ضدّ حسابات من هذا القبيل بعد تعرُّضه لضغوط في الفترة الماضية، بسبب تباطُئه في تطوير أدوات لمكافحة المحتوى المتطرف وعمليات الدعاية.

وكان فيسبوك في وقت سابق من العام الجاري، أزال حسابات من العراق وأوكرانيا والصين وروسيا والسعوديَّة وإيران وتايلاند وهندوراس وإسرائيل.