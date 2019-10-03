قال الناطق باسم رئاسة الأركان الأمريكية باتريك ريدر، إن بلاده وتركيا تواصلان تطبيق الآلية الأمنية في شمال سوريا، وأن البلدين يواصلان تحقيق تقدم في هذا الخصوص.

تصريحات ريدر، جاءت في مؤتمر صحفي مشترك مع متحدث البنتاغون جوناثون هوفمان، رداً على استفسارات حول احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا، بسبب عدم تلبية مطالبها.

وأوضح ريدر أن القوات التركية والأمريكية أجرت إلى الآن 7 دوريات جوية، ودوريتين بريتين في مناطق شرق الفرات، وأن الجانبين يخططان لمزيد من الدوريات في الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل إزالة مواقعه في المنطقة، مشيراً إلى أن أنقرة وواشنطن تتعاونان أيضاً للحيلولة دون ظهور تنظيم داعش الإرهابي مجدداً في المنطقة.

وتابع قائلاً إن "الجانب الأمريكي يؤمن بأن سبيل النجاح، هو مواصلة الحوار والعمل المنسق بين أنقرة وواشنطن".

ورداً على سؤال حول موعد إخراج تنظيم YPG/PKK الإرهابي من كافة مناطق شرقي الفرات، قال ريدر إن "أنقرة وواشنطن اتفقتا على العمل المشترك في مساحة جغرافية محددة، وأعلم أن هناك حوار مستمر بين الطرفين، وإن حصل أي تطور يستدعي الكشف عنه مستقبلا، سنزوّدكم به"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وقبل يومين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول العملية التركية المرتقبة بشرق الفرات "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".