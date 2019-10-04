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مقتل 6 أشخاص وإصابة 56 في ثالث أيام الاحتجاج بالعراق، وسفينة ياووز التركية تبدأ أعمال تنقيب جديدة شرقيّ المتوسط.

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مقتل 6 أشخاص وإصابة 56 في ثالث أيام الاحتجاج بالعراق

قُتل ستة أشخاص بالرصاص الحي مساء الخميس، في مدينة الناصرية جنوبي العراق، في التظاهرة الأكثر دموية في ثالث أيام حركة الاحتجاج المطلبية التي انطلقت الثلاثاء في البلاد، حسبما أفاد مسؤول طبي محلي. [TRT عربي]

من جهته قال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية هيمن باجلان الخميس، إن عدد ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء، ارتفع إلى 28 قتيلاً، بالإضافة إلى 1177 جريحاً بينهم عناصر أمن"، دون تفاصيل عن عدد الأمنيين بين الجرحى والقتلى. [الأناضول]

ودخلت احتجاجات العراق الخميس يومها الثالث على التوالي، إذ اتسعت رقعتها لتشمل مدناً أخرى بالإضافة إلى العاصمة بغداد، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات العنف وأعداد القتلى والمصابين، لا سيّما بعد إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حظر تجوال شاملاً في بغداد حتى إشعار آخر. [TRT عربي]

سفينة ياووز التركية تبدأ أعمال تنقيب جديدة شرقيّ المتوسط

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الخميس، إن سفينة التنقيب التركية ياووز تسير نحو بئر "غوزال يورت-1" لمواصلة أعمال التنقيب في البحر المتوسط. [TRT عربي]

وأضاف الوزير التركي أن "سفينة ياووز في رحلة جديدة، فهي تتجه وعلمنا يرفرف فوقها إلى بئر "غوزال يورت-1" لإجراء تنقيب فيها (تقع في الجزء البحري من شمال قبرص التركية)، ولن نتوقف من أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة شعبنا". [TRT عربي]

وستواصل سفينة ياووز أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط حتى يناير/كانون الثاني 2020.

وسفينة ياووز هي الثانية بعد سفينة فاتح التي بدأت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعمال البحث والتنقيب الأولى في القطاع البحري "Alanya-1" بولاية أنطاليا. [الأناضول]