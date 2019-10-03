سياسة
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السلطات الإسرائيلية تعتقل المدير السابق للمسجد الأقصى
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، المدير السابق للمسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات، خلال مشاركته ومحاضر آخر في فعالية ثقافية بأحد فنادق القدس، بعد أن اقتحمت قوات من الشرطة فندق "الدار" في القدس المحتلة، ومنعت تنظيم ندوة ثقافية.
السلطات الإسرائيلية تعتقل المدير السابق للمسجد الأقصى
الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ بكيرات خلال مشاركته في فعالية ثقافية بأحد فنادق القدس / AA
3 أكتوبر 2019

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الخميس، المدير السابق للمسجد الأقصى الشيخ ناجح بكيرات، خلال مشاركته ومحاضر آخر في فعالية ثقافية بأحد فنادق القدس.

جاء ذلك وفق تصريحات مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف فراس الدبس، قال فيها إنه بالإضافة إلى اعتقال بكيرات، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية رئيس الدائرة الثقافية في نادي الموظفين في القدس عزيز العصا، حسب وكالة الأناضول.

وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت فندق "الدار" في القدس المحتلة، ومنعت تنظيم ندوة ثقافية، واعتقلت مقدمي الندوة بكيرات والعصا، كما احتجزت الحضور، وسلمتهم أوامر استدعاء للتحقيق معهم، بمن فيهم صحفيون كانوا يغطون الفعالية.

ولم يوضح الدبس الوضع القانوني الحالي للشيخ بكيرات ورفيقه.

وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي صحفيين ومقدسيين يحملون أوامر الاستدعاء للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية.

وذكر موقع عبري مقرب من المستوطنين أن قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس دورون ياديد وقع أمراً بمنع تنظيم الفعالية، مدعياً علاقتها بحركة حماس.

ونشر موقع "كيكار هشبات" صوراً لأمر منع عقد الفعالية باللغتين العبرية والعربية موقعاً من قبل ياديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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