أمهلت نقابة المعلمين الأردنيين حكومة بلادها حتى مساء السبت، لتحقيق مطالبها المتمثلة في العلاوة المالية المستحقة، وتقديم الاعتذار عما تعرض له المعلمون في احتجاجات الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي.

وقرأ المتحدث باسم المعلمين نور الدين نديم، قرار مجلس النقابة عقب اجتماع لهم في عمّان، ناقشوا فيه تداعيات الأزمة، وقال "إن لم تتحقق مطالبنا تكون الحكومة قد قررت إضراباً جديداً صباح الأحد".

وحول قرار المحكمة الإدارية المتعلق بوقف الإضراب، قال نديم "موضوع المحكمة انتهينا منه"، في إشارة إلى قيامهم بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

واليوم الخميس، أكمل معلمو الأردن أسبوعاً دراسياً رابعاً، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

والأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع، مشددة أن القرار "نافذ في الحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه".‎

وأعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.

ورفض المعلمون قراراً حكومياً من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين حسب نظام الرتب الخاص بهم في الوزارة.

وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 ديناراً و31 ديناراً لكافة المعلمين، بحسب درجاتهم الوظيفية.

وتصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد ومعلم ومعلم أول ومعلم خبير.

وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتطالب النقابة بعلاوة 50٪ من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي أكمل اليوم 20 يوماً دراسياً.