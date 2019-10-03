أجرى وفد من المجلس الأوروبي الخميس، زيارة للأمهات المعتصمات أمام فرع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في ولاية ديار بكر، اللاتي يطالبن باسترجاع أبنائهن من صفوف تنظيم PKK الإرهابي.

وضم الوفد الأوروبي كلّاً من ياكوب وينن ويومي رينستروم، مقرّري الشأن التركي في لجنة تدقيق السلطات المحلية والإقليمية التابعة للمجلس الأوروبي، ومسؤولين آخرين.

واستمع الوفد الأوروبي إلى شكاوى الأمهات اللاتي يحمّلن حزب الشعوب الديمقراطي مسؤولية اختطاف أبنائهن، ونقلهم إلى الجبال للقتال في صفوف PKK الإرهابي.

وفي تصريح صحفي قال وينن إن الوفد الأوروبي الزائر سيعقد سلسلة لقاءات في ديار بكر وسيستمع للأطراف كافة، ومن ثم سيُعِدّ تقريراً في هذا الشأن.

وتابع قائلاً "استمعنا إلى آلام الأمهات. مهمتنا هي التحقُّق من وضع الإدارات المحلية، وسننقل آلام الأمهات إلى المجلس الأوروبي".

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي بدأت عدّة أسر في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا، اعتصاماً أمام مبنى فرع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، محمّلة الحزب مسؤولية اختطاف أبنائها.