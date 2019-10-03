قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الخميس، إن سفينة التنقيب التركية ياووز تسير نحو بئر "غوزال يورت-1" لمواصلة أعمال التنقيب في البحر المتوسط.

وأضاف الوزير التركي أن "سفينة ياووز في رحلة جديدة، فهي تتجه وعلمنا يرفرف فوقها إلى بئر "غوزال يورت-1" لإجراء تنقيب فيها (تقع في الجزء البحري من شمال قبرص التركية)، ولن نتوقف من أجل تقديم مواردنا الطبيعية لخدمة شعبنا".

وستواصل سفينة ياووز أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط حتى يناير/كانون الثاني 2020.

وسفينة ياووز هي الثانية بعد سفينة فاتح التي بدأت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعمال البحث والتنقيب الأولى في القطاع البحري "Alanya-1" بولاية أنطاليا.

تجدر الإشارة إلى أنّ تركيا تؤكّد أنها لن تسمح لشركات الطاقة بتنفيذ أنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.

من جانب آخر تواصل سفينتا التنقيب التركيتان بربروس وفاتح مهامها في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.