قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كارلوس مارتن رويز دي جورديخويلا الخميس، إنه يُدرك مخاوف تركيا الأمنية المشروعة على الحدود السورية.

وأشار المتحدث إلى أهمية استمرار المفاوضات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة بشأن إقامة المنطقة الآمنة في سوريا، وتابع "نُدرك مخاوف تركيا الأمنية المشروعة على الحدود السورية".

وأوضح أن "المهمّ عندنا أن لا تحدث اشتباكات مسلحة جديدة شمالي سوريا، وأن لا يتعرض المدنيون للتهجير على نطاق واسع بالمنطقة".

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

والثلاثاء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن العملية التركية المرتقَبة بشرق الفرات "لم يعُد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".