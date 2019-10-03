أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بإحباط محاولة لاغتيال الجنرال البارز قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، والقبض على أفراد المجموعة المنفّذة.

وقال قائد جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، إن تلك المحاولة "نتاج تنسيق بين أجهزة عربية وإسرائيلية"، وكان هدفها تفجير نفق تحت الحسينية، التي يملكها والد سليماني في مدينة كرمان وسط إيران.

وأفاد تقرير الوكالة الإيرانية بأن ثلاثة أفراد اعتُقلوا على خلفية تلك المحاولة، قبل احتفالات عاشوراء الدينية عند الشيعة، التي جرت في التاسع والعاشر من سبتمبر/أيلول الماضي، لكن دون تحديد التاريخ على وجه الدقة.

ونقلت الوكالة عن طائب قوله "وفقاً للمخطط، وصل فريق إرهابي تابع وموظف (من قبل أجهزة أجنبية) إلى البلاد، خلال الفاطمية (احتفال ديني أقيم في شباط/فبراير 2019) واشترى مكاناً بالقرب من الحسينية المسماة باسم والد القائد سليماني".

وأضاف "لقد أعدوا ما بين 350 و500 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وحاولوا حفر أنفاق تحت الحسينية لتفجيرها خلال زيارة القائد سليماني في احتفالات تاسوعاء وعاشوراء".

ويظهر سليماني بين فينة وأخرى في مناطق بسوريا والعراق، حيث تخوض مليشيات تابعة لإيران معارك لدعم نظام بشار الأسد في سوريا.

وقد انضمّ سليماني إلى الحرس الثوري بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وتَدرَّج حتى وصل إلى قيادة فيلق القدس عام 1998.

ويمثّل فيلق القدس هيئة خاصة في الحرس الثوري الإيراني ويضطلع بمسؤولية تنفيذ العمليات العسكرية والاستخباراتية خارج الأراضي الإيرانية.