سياسة
2 دقيقة قراءة
إضراب عربي داخل إسرائيل احتجاجاً على تقاعس السلطات في محاربة الجريمة
نظّم سكان المدن والقرى العربية داخل إسرائيل الخميس، إضراباً عامّاً احتجاجاً على "تَفَشِّي الجريمة وتقصير سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية في وقفها". وجاء الإضراب استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي أعلى هيئة تمثيل جماهيرية.
إضراب عربي داخل إسرائيل احتجاجاً على تقاعس السلطات في محاربة الجريمة
سكان المدن والقرى العربية داخل إسرائيل ينظّمون إضراباً عامّاً احتجاجاً على تقاعس السلطات في محاربة الجريمة / AA
3 أكتوبر 2019

نظّم سكان المدن والقرى العربية داخل إسرائيل الخميس، إضراباً عامّاً احتجاجاً على "تَفَشِّي الجريمة وتقصير سلطات إنفاذ القانون الإسرائيلية في وقفها".

وأغلقت المدارس والمعاهد والمحال التجارية والسلطات المحلية أبوابها منذ الساعات الأولى صباح الخميس، استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي أعلى هيئة تمثيل جماهيرية.

وكانت لجنة المتابعة أعلنت الأربعاء، عن إضراب عامّ ليوم واحد "يشمل كافة مرافق الحياة، من مرافق عمل ومراكز تجارية، ومؤسسات عامة وجهاز تعليمي، ردّاً على استفحال جرائم القتل والجريمة بشكل عامّ في مجتمعنا العربي".

واستناداً إلى معطيات لجنة المتابعة العليا، فقد قُتل 71 مواطناً عربيّاً منذ بداية العام الجاري مقارنة بـ76 العامّ الماضي في جرائم عنف.

ويقول النواب والمواطنون العرب إن "سلطات إنفاذ القانون" في إسرائيل، لا تؤدِّي واجبها لمحاربة العنف وجمع السلاح غير المرخَّص.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة في اجتماع للجنة إن "المؤسسة الحاكمة لا تغضّ الطرف عن الجريمة فحسب، بل تدعم وتؤازر عصابات الإجرام".

من جانبها تنفي الشرطة الإسرائيلية هذه الاتهامات، وتلوم قادة الجماهير العربية على "عدم التعاون من أجل وقف الجريمة".

بالإضافة إلى الإضراب، أعلنت لجنة المتابعة عن تنظيم سلسلة مسيرات داخل المدن والقرى العربية. وأعلن النواب العرب عدم مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية للكنيست الإسرائيلي.

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، إن "عشرات الأشخاص الذين قُتلوا منذ بداية العام الجاري ليسوا ضحايا لجرائم العنف فقط وإنما أيضاً ضحايا لا مبالاة الحكومة وسلطات إنفاذ القانون"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتُقَدَّر أعداد المواطنين العرب في إسرائيل بأكثر من مليون ونصف مليون شخص، بما يُشكّل نحو 20% من إجمالي السكان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us