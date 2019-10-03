سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أشارت مصادر أمنية إلى اتساع دائرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتشمل بغداد وعدداً من محافظات شرق وجنوب البلاد / Reuters
3 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات العراق إلى 7، وتركيا تقول إنها ستقيم المنطقة الآمنة بمفردها إذا لزم الأمر.

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ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات العراق إلى 7

ارتفعت حصيلة القتلى في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى، إلى 7 قتلى بينهم شرطي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول محلي. [TRT عربي]

وكانت قوات الأمن العراقية استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأربعاء، لتفريق المظاهرات التي تجددت لليوم الثاني على التوالي ضد الحكومة العراقية، للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي. [الأناضول]

وأشارت مصادر أمنية إلى اتساع دائرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة لتشمل بغداد وعدداً من محافظات شرق وجنوب البلاد، بالإضافة إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة في مدينة الناصرية بجنوب العراق بين المحتجين وقوات الأمن. [TRT عربي]

    وزير الدفاع التركي: سنؤسس المنطقة الآمنة بمفردنا إذا لزم الأمر

    قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن الجهود المتواصلة لتأسيس المنطقة الآمنة في سوريا مع الولايات المتحدة تنتهي في حال حصول مماطلة، وأضاف أن تركيا ترى ضرورة إنشاء ممر سلام، ومنطقة آمنة خالية من الأسلحة الثقيلة والإرهابيين على طول الحدود بعمق مابين 30 و40 كيلومتراً شرقي الفرات بسوريا. [TRT عربي]

    وأشار أقار إلى أن بلاده بدأت مع الولايات المتحدة بتسيير دوريات برية وطلعات جوية في المنطقة، وأن الجانبين يعملان من أجل تأسيس قواعد، ولفت إلى أن بلاده ستواصل المفاوضات والجهود المشتركة مع الولايات المتحدة. [الأناضول]

    وأضاف "تنتهي هذه الجهود في حال حصول مماطلة، ونحن عازمون على تحقيق هدفنا بهذا الصدد". وتابع "أجرينا استعداداتنا حول المنطقة الآمنة، وسنقوم بذلك بمفردنا إذا لزم الأمر، لدينا خطط بديلة بهذا الخصوص". [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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