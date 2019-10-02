سياسة
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رئيس الوزراء البريطاني يعتزم تعليق عمل البرلمان مجدداً
يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان مجدداً، اعتباراً من الأسبوع المقبل وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
رئيس الوزراء البريطاني يعتزم تعليق عمل البرلمان مجدداً
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم عمل تعليق البرلمان مجدداً / Reuters
2 أكتوبر 2019

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان مجدداً، اعتباراً من الأسبوع المقبل وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويأتي قرار جونسون رغم إصدار المحكمة العليا البريطانية الشهر الماضي قراراً بإلغاء تعليق عمل البرلمان.

كما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في الحكومة البريطانية، لم تكشف عنها، أن رئيس الوزراء سيطلب من الملكة إليزابيث الثانية تعليق عمل البرلمان اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

ويسعى رئيس الوزراء لإتمام عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بنهاية الشهر الجاري، حتى بدون اتفاق، لكنه يخشى معارضة برلمانية لجهوده فيما يتعلق بالخروج بدون اتفاق.

وأكد جونسون، الأربعاء، على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول "بغض النظر عما سيحدث".

وكان رئيس الوزراء قد قرر الشهر الماضي تعليق أعمال البرلمان مدة 5 أسابيع، لكن المحكمة العليا في بريطانيا أصدرت حكماً في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، بعدم قانونية القرار الذي اتخذه جونسون، مؤكدة أن قراره "لاغ وباطل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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