سياسة
3 دقيقة قراءة
أفراد من آل سعود يعبّرون عن إحباطهم من بن سلمان بعد هجوم أرامكو
نقلت وكالة رويترز عن مصادر لم تسمها قولها إن عدداً من أفراد الأسرة الحاكمة ونخبة رجال الأعمال في السعودية عبّروا عن إحباطهم من قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، في أعقاب هجوم أرامكو.
أفراد من آل سعود يعبّرون عن إحباطهم من بن سلمان بعد هجوم أرامكو
الهجوم أثار سخطاً وسط بعض الذين يعتقدون في دوائر النخبة أن ولي العهد سعى لتشديد قبضته على السلطة / Reuters
2 أكتوبر 2019

عبّر بعض أفراد الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال في السعودية عن إحباطهم من قيادة ولي العهد محمد بن سلمان، في أعقاب هجوم أرامكو، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وقال دبلوماسي أجنبي كبير وخمسة مصادر تربطها علاقات مع العائلة المالكة ونخبة رجال الأعمال، بعدما طلبوا جميعاً عدم نشر أسمائهم، إن هذا الأمر أثار قلقاً وسط عدد من الفروع البارزة لعائلة آل سعود الحاكمة، بشأن قدرة ولي العهد على الدفاع عن السعودية.

وقالت المصادر لوكالة رويترز إن الهجوم أثار سخطاً وسط بعض الذين يعتقدون في دوائر النخبة أن ولي العهد سعى لتشديد قبضته على السلطة، وقال بعض هؤلاء الأشخاص إن الهجوم أثار انتقادات بين أولئك الذين يعتقدون أنه اتخذ موقفاً عدوانياً مبالغاً فيه تجاه إيران.

وقال أحد المصادر، وهو أحد أفراد النخبة السعودية الذي تربطه صلات بالعائلة المالكة، "ثمة حالة استياء شديد" من قيادة ولي العهد، وأضاف "كيف لم يتمكنوا من رصد الهجوم؟".

وتابع "بعض الأشخاص في أوساط النخبة يقولون إنهم لا يثقون" في ولي العهد، الأمر الذي أكدته المصادر الأربعة الأخرى والدبلوماسي الكبير.

في المقابل، قال مصدر سعودي داخل الدوائر الموالية لولي العهد "لن تؤثر الأحداث الأخيرة عليه شخصياً كحاكم محتمل لأنه يحاول إيقاف التوسع الإيراني في المنطقة. هذه قضية وطنية، وبالتالي لن يكون في خطر، على الأقل ما دام الأب على قيد الحياة".

وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو، جرّاء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتُعَدّ المنشأتان اللتان استُهدفتا القلبَ النابض لصناعة النِّفْط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير. وأرامكو، أو "الشركة العربية للزيوت السعوديَّة"، هي أكبر شركة نفط في العالَم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النِّفْط الخام يوميّاً.

واتهمت الولايات المتّحدة الأمريكيّة على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم، على الرغم من إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنه، ونفي إيران المتكرر لعلاقتها بالهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us