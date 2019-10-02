سياسة
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ترمب يدعو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب للاستقالة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إنه يجب على رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، أن يستقيل من منصبه "بسبب قيامه بجريمة تزوير نسخة من محادثتي مع رئيس أوكرانيا التي كانت مثالية، وتقديمها للكونغرس".
ترمب يدعو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب للاستقالة
دعوة ترمب جاءت بعد أن بدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً رسمياً بهدف مساءلة الرئيس الأمريكي / Reuters
2 أكتوبر 2019

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، للاستقالة من منصبه بعد أن اتهمه بالتزوير.

وقال ترمب، في تغريدة، "يجب على عضو الكونغرس آدم شيف أن يستقيل بسبب قيامه بجريمة تزوير نسخة من محادثتي مع رئيس أوكرانيا التي كانت مثالية، وتقديمها للكونغرس".

وكان شيف، قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن أي تدخل في عمل الكونغرس سيعد دليلاً على عرقلة سير التحقيقات التي يجريها المجلس بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وحذر شيف، خلال مؤتمر صحفي، وزير الخارجية مايك بومبيو، من منع أي مسؤول من الإدلاء بشهادته أمام لجان الكونغرس في إطار ذلك التحقيق، حسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقال "نحن قلقون للغاية حول جهود الوزير بومبيو، حيث يحتمل أن يتدخل لعرقلة الشهود، الذين تعد شهادتهم مطلوبة أمام لجنتنا".

وأضاف "نريد أن نوضح أن أي جهد من جانب الوزير (بومبيو) أو الرئيس (ترمب) أو أي شخص آخر للتدخل في قدرة الكونغرس على استدعاء أي شخص للشهادة، سيتم اعتباره عرقلة لمهام الكونغرس القانونية".

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن اتهامات عرقلة عمل الكونغرس تعد من ضمن الأسباب التي تستوجب عزل الرئيس بموجب الدستور الأمريكي.

والأسبوع الماضي، بدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً رسمياً بهدف مساءلة ترمب، في أعقاب تقارير قالت إنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وكشف البيت الأبيض فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتهدد بعزل ترمب من منصبه.

وجرت المكالمة بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي، وأجراها ترمب لتهنئة نظيره الأوكراني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويلقى التحقيق في عزل ترمب دعماً كبيراً من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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