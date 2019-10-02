قال عبد الله، نجل الداعية السعودي سلمان العودة، إن المحكمة المتخصصة بالرياض حددت الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول للنطق بالحكم على والده.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن والده سلمان العودة حضر اليوم في المحكمة المتخصصة بالرياض.

وأضاف "جلسة المحاكمة انتهت إلى تحديد يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر/تشرين الأول كجلسة النطق بالحكم".

وأوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين ونشطاء، في سبتمبر/أيلول2017 أبرزهم، العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وكانت تغريدة كتبها الداعية سلمان العودة، قبل توقيفه، نادت بوحدة دول التعاون الخليجي بعد نحو 3 أشهر من الأزمة الخليجية، أثارت ردود فعل غاضبة في المملكة ضده.

وتمر دول الخليج بأزمة بدأت في 5 يونيو /حزيران 2017، إثر قطع كلٍّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.