تجاوزت قيمة صادرات تركيا من المنتجات والسلع 15 مليار دولار أمريكي خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، ذكرت خلاله أن قيمة صادرات تركيا الشهر الماضي بلغت 15 ملياراً و220 مليون دولار.

وأضافت بكجان أن صادرات سبتمبر شهدت زيادة بنسبة 15.7%، على أساس شهري، مقارنة بأغسطس/آب الماضي.

وذكرت أن قيمة صادرات تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 132 ملياراً و505 ملايين دولار، بزيادة 2.56% على أساس سنوي.

وصرحت بكجان، أن واردات تركيا خلال سبتمبر الماضي، بلغت 16 ملياراً و961 مليون دولار، بزيادة 0.15 % مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت أن العجز التجاري الخارجي، خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الحالي، تراجع بنسبة 59,2% إلى 21,4 مليار دولار، بعد أن كان 52.5 مليار دولار في سبتمبر 2018.