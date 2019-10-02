بلغ عدد الأجانب الذين زاروا مدينة إسطنبول التركية خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، نحو 10 ملايين، بزيادة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك في إحصاءات نشرتها مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، الأربعاء.

وأعلنت المديرية أن عدد الأجانب الذين زاروا إسطنبول من 200 دولة بلغ 9 ملايين و983 ألف و647 خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري.

وتصدّر الألمان والإيرانيون والعراقيون والروس والسعوديون قائمة الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول خلال الفترة المذكورة.

ووفقاً لتقرير المديرية، فإن عدد السياح الذين زاروا إسطنبول خلال الفترة المذكورة، هو الأعلى في السنوات الـ5 الأخيرة.

أما السياح العرب القادمون إلى إسطنبول من البلدان العربية مثل السعودية والكويت والأردن والجزائر ولبنان وقطر وفلسطين، فبلغ عددهم 2 مليون و598 ألفاً و213، خلال الشهور الـ8 الأولى من 2019.

وكان إجمالي عدد السياح القادمين إلى المدينة من البلدان العربية، قد بلغ 3 ملايين و408 آلاف و424 خلال عام 2018 كاملاً.