سياسة
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الاتحاد الأوروبي: لابد من محاسبة جميع المسؤولين عن قتل خاشقجي
أكد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في ذكرى مرور عام على مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
الاتحاد الأوروبي: لابد من محاسبة جميع المسؤولين عن قتل خاشقجي
الاتحاد الأوروبي قال إن عاما قد مر على مقتل خاشقجي وثمة العديد من الأسئلة دون جواب / AA
2 أكتوبر 2019

أكد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وذلك في ذكرى مرور عام على مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني "مرّ عام على مقتله، ولا تزال هناك العديد من الأسئلة دون جواب".

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة لضمان محاسبة تامة لجميع المسؤولين ويشدد على ضرورة إجراء تحقيق شفاف وموثوق لكشف ملابسات قتله".

وتابع أن الاتحاد "يؤكد على ضرورة القيام بالإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يحاكمون في قضية خاشقجي بالرياض".

ومضى البيان بالقول "يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه القاطع بحرية الصحافة وحماية الصحفيين في جميع أنحاء العالم".

وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم ينضب حتى اليوم.

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.

وأكدت كالامارد وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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