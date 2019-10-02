سياسة
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وزير الدفاع التركي: سنصنع مقاتلاتنا المحلية إن لم نحصل على F-35
صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أنه في حال لم يتم الحصول على مقاتلات F-35 فإن بلاده ستصنع مقاتلاتها المحلية كما صنعت المقاتلة التركية "حُر قوش" (الطائر الحر).
وزير الدفاع التركي: سنصنع مقاتلاتنا المحلية إن لم نحصل على F-35
أقار: تركيا تخطت الفترات التي كانت تُعتبر فيها سوقاً لاستيراد احتياجاتها المختلفة / AA
2 أكتوبر 2019

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أنه في حال لم يتم الحصول على مقاتلات F-35 فإن بلاده ستصنع مقاتلاتها المحلية كما صنعت المقاتلة التركية "حُر قوش" (الطائر الحر).

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال قمة الأمن الحدودي والرادار العسكري، التي نظمتها جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين "موصياد" التركية في العاصمة أنقرة.

وقال أقار "إن لم نحصل على مقاتلات F-35 فإننا سنصنع مقاتلاتنا المحلية، وإن لم نحصل على بطارية باتريوت الدفاعية فإننا سنصنع نظامنا الدفاعي الصاروخي SIPER ".

وأضاف أن الذين لا يريدون لتركيا التقدم والتطوير "يحاولون منذ سنوات كثيرة إعاقتنا، إلا أننا حققنا خطوات كبيرة في تطوير صناعاتنا الدفاعية".

وأشار إلى أن تركيا تمكنت من رفع نسبة مساهماتها المحلية في الصناعات الدفاعية من 20 إلى 70%، كما أنها صنعت بإمكاناتها المحلية العديد من المعدات العسكرية واللوازم والذخيرة تماشياً مع احتياجات القوات المسلحة.

وشدد أن بلاده تخطت الفترات التي كانت تعتبر فيها سوقاً لاستيراد احتياجاتها المختلفة، وأصبحت الآن تنتج وتصنع جميع أنواع السلع والخدمات.

وأوضح أقار أن بلاده أصبحت قادرة على تصنيع سفنها الحربية MİLGEM ودبابات "الطاي" ومروحيات "أتاك" القتالية، والطائرات المسيرة وغيرها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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