كشف مصدر طبي عراقي، الأربعاء، أن حصيلة تظاهرات العاصمة بغداد بلغت وحدها 4 قتلى وأكثر من 700 إصابة بحالات اختناق وجروح بينهم حالات خطرة.

وكشف المصدر الطبي في حديث لوكالة الأناضول، أن "أغلب المصابين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً".

ولفت المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن "تبين أن بعض المتظاهرين قادمون من محافظات أخرى إلى العاصمة بغداد".

وتظاهر آلاف العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد، ومحافظات أخرى، مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري بدوائر الدولة ومؤسساتها.

وواجهت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الشغب المتظاهرين بالرصاص الحي، وخراطيم المياه الساخنة، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريقهم من أمام جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة، ومبنى الحكومة الاتحادية، ما أدى إلى إصابة العشرات من المحتجين بجروح.

وبينما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا تظاهرات الثلاثاء، بلغت 265 "بينهم قتيلان"، فإن الحكومة تقول بمقتل شخص واحد وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية، خلال مظاهرات بغداد وعدة محافظات.