سياسة
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ترمب يصف التحقيق الرامي لعزله بـ"محاولة انقلاب"
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التحقيق الرامي لعزله بـ"محاولة انقلاب" بعدما أطلق الديمقراطيون في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، تحقيقاً رسمياً ضد الرئيس، وعملية مساءلة تهدف إلى تنحيته عن السلطة.
ترمب يصف التحقيق الرامي لعزله بـ"محاولة انقلاب"
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التحقيق الرامي لعزله بـ"محاولة انقلاب" / AP
2 أكتوبر 2019

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، من انتقاده لطلب المساءلة بهدف عزله عن السلطة، مدعياً أن العملية تشبه "الانقلاب".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترمب على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قال فيها "أتعلم المزيد كل يوم، وقد توصلت إلى استنتاج مفاده أن ما يحدث ليس محاولة للعزل، وإنما عملية انقلاب".

وذكر أن التحقيق في إساءة استخدامه للسلطة، "يهدف إلى الاستيلاء على سلطة الشعب، وصوتهم، وحرياتهم، والتعديل الثاني من الدستور، والدين، وجيشهم، والجدار الحدودي، والحقوق التي وهبها الله لمواطني الولايات المتحدة".

وفي 24 سبتمبر/أيلول المنقضي، أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحقيقاً لدراسة إمكانية عزل ترمب بسبب الشبهات بأنه طلب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية بينهما جرت في الـ25 من يوليو/تموز الماضي، المساعدة في جمع معلومات ضد جو بايدن المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2020، مقابل توريدات الأسلحة لكييف.

واضطر البيت الأبيض لنشر نص المكالمة المذكورة، ما دفع خصوم ترمب للذهاب إلى أبعد من ذلك والمطالبة برفع السرية عن مكالماته مع كل من الرئيس الروسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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