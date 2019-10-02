سياسة
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أنطاليا التركية تستقبل نحو 13 مليون سائح أجنبي في 9 أشهر
شهدت مدينة أنطاليا، أحد أشهر المدن السياحية في تركيا ارتفاعاً في عدد السياح للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ويعد السياح من الجنسيات الروسية والألمانية والأوكرانية الأكثر تردداً على المدينة الساحرة المطلة على البحر المتوسط.
أنطاليا التركية تستقبل نحو 13 مليون سائح أجنبي في 9 أشهر
بلغ عدد السياح الروس في أنطاليا خلال تسعة أشهر  4 ملايين و752 ألف سائح  / AA
2 أكتوبر 2019

استقبلت مدينة أنطاليا التركية، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، 13 مليون و5 آلاف و193 سائحاً أجنبياً، خلال 9 أشهر.

وبحسب معطيات مديرية الثقافة والسياحة التركية، وصل العدد المذكور من السياح إلى الولاية عبر مطاري "أنطاليا" و"غازي باشا"، خلال الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و30 سبتمبر/أيلول 2019.

وذكرت مديرية الثقافة، أن هذا يشكل ارتفاعاً بنسبة 16% مقارنةً مع السنة الماضية، حيث زار المدينة 11 مليوناً و189 ألفاً و758 سائحاً أجنبياً.

وبلغ عدد السياح الروس خلال الفترة المذكورة، 4 ملايين و752 ألف و660، بارتفاع نسبته 14% مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ 4 ملايين و171 ألف و104.

واحتل السياح الألمان المرتبة الثانية بعد الروس في صدارة قائمة الوافدين إلى أنطاليا، وبلغ عددهم مليونين و85 ألفاً و83، ثم الأوكرانيون بـ 726 ألفاً و602، والبريطانيون بـ 623 ألفاً و501.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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