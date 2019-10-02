سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 أكتوبر/تشرين أول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 2 أكتوبر/تشرين أول 2019
أردوغان: تركيا لن تترك أمنها ومستقبل أشقائها بيد قوىً لها حساباتها في المنطقة / AA
2 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن بلاده لن تتحمل إضاعة يوم واحد للانتهاء من تأسيس المنطقة الآمنة، والأمم المتحدة تقول إنه لا بد للعدالة أن تأخذ مجراها بخصوص مقتل خاشقجي.

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أردوغان: لن نتحمل إضاعة يوم واحد للانتهاء من تأسيس المنطقة الآمنة

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن "بلاده لن تتحمّل إضاعة يوم واحد من أجل الانتهاء من تأسيس المنطقة الآمنة شمالي سوريا"، لافتاً إلى أن المباحثات مع الأمريكيين في هذا الصدد لم تصل إلى النتائج المرجوة. [TRT عربي]

وقال أردوغان إن "تركيا لن تترك أمنها ومستقبل أشقائها بيد قوىً لها حساباتها في المنطقة"، مؤكداً أن بلاده قادرة على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لأمنها، وشدد على أن أنقرة مؤمنة بوحدة التراب السوري وستفعل كل ما بوسعها كي لا تُقسّم سوريا أو تصبح أراضيها وكراً للتنظيمات الإرهابية. [الأناضول]

وتابع "السبب الوحيد لوجودنا في ًسوريا، هو التهديدات الإرهابية ضد حدودنا وتحولها إلى حاجز يمنع عودة السوريين الموجودين في بلدنا"، وأضاف "الضيوف السوريون في بلادنا لديهم بيوت ووطن، وواجبنا تأمين الأجواء الآمنة لهم في بلادهم، ووجهنا في هذا الخصوص نداءات عدة للمجتمع الدولي". [TRT عربي]

    الأمم المتحدة عن مقتل خاشقجي: لا بد للعدالة أن تأخذ مجراها

    أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن موقف أمينها العام أنطونيو غوتيريش من جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "لم يتغير ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها". [TRT عربي]

    جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك. [الأناضول]

    وقال دوغريك للصحفيين: "موقف غوتيريش إزاء تلك الجريمة واضح ولم يتغير ويرى ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية ". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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