سياسة
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الحوثيون: قتل وإصابة 200 من قوات التحالف في محور نجران
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف في اليمن خلال المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأخيرة (لم يحدد موعدها) في محور نجران جنوبي السعودية.
الحوثيون: قتل وإصابة 200 من قوات التحالف في محور نجران
قال الحوثيون إن القوة الصاروخية نفذت 6 مهام في المرحلة الثانية من العملية العسكرية
1 أكتوبر 2019

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف خلال المرحلة الثانية من العملية العسكرية الأخيرة (لم يحدد موعدها) في محور نجران جنوبي السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قوات الحوثي يحيى سريع، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة التابعة للجماعة.

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف الذي تقوده السعودية بشأن مزاعم الحوثيين، غير أنه اعتبر في وقت سابق، الاثنين، الأحاديث عن عملية عسكرية داخل السعودية "مسرحية".

وقال سريع إن القوة الصاروخية نفذت 6 مهام في المرحلة الثانية من العملية العسكرية (لم يحدد موعد انطلاقها أو نهايتها) أبرزها عملية مطار نجران.

وأضاف أن سلاح الجو المسير نفذ أيضاً 16 طلعة والدفاع الجوي نفذ 40 عملية تصدّت لمروحيات الأباتشي بمختلف أنواعها في إطار المرحلة الثانية أيضاً.

وأوضح أن المرحلة الثانية أسفرت كذلك عن تدمير أكثر من 120 مدرعة وآلية وقتل وإصابة ما لا يقل عن 200 من قوات التحالف.

يشار إلى أن سريع زعم، السبت، أن الجماعة سيطرت على 350 كيلو متراً مربعاً في المرحلة الأولى من عملية عسكرية داخل الأراضي السعودية أسماها "نصر من الله"، بما فيها مواقع ومعسكرات، فضلاً عن سقوط 3 ألوية في محور نجران السعودية وأسر آلاف الجنود بينهم سعوديون.

والاثنين، اعتبر التحالف على لسان المتحدث باسمه تركي المالكي، حديث الحوثيين عن العملية، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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