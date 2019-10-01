أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، على ضرورة تسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة قي سوريا دون تضييع الوقت.

جاء ذلك في تصريح صحفي، الثلاثاء، عقب مشاركته في افتتاح السنة التشريعية الجديدة في البرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أقار "ينبغي تسريع عملية إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا ويجب أن نسير نحو النتيجة وألا نضيع الوقت".

وأضاف "نتابع (التطورات في منطقة شرق الفرات بسوريا) عن كثب وقواتنا المسلحة مستعدة من جميع النواحي".

وأشار الوزير إلى أن إسقاط الجيش التركي طائرة مسيرة مجهولة يوم السبت، هو "حادث بسيط"، مضيفاً أن "سلاحنا الجوي يحمي مجالنا بطريقة قوية وشاملة للغاية".

وأسقط الجيش التركي، السبت، طائرة مسيرة مجهولة انتهكت 6 مرات المجال الجوي التركي في منطقة "درع الفرات" وغرب ولاية كليس الحدودية مع سوريا.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية على موقعها الإلكتروني، أنه تم استهداف الطائرة المسيرة التي تعذّر تحديد هويتها، من قبل طائرتي F-16 أقلعتا من قاعدة إنجرليك في ولاية أضنة.