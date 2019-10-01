أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن موقف أمينها العام أنطونيو غوتيريش من جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "لم يتغير ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال دوغريك للصحفيين: "موقف غوتيريش إزاء تلك الجريمة واضح ولم يتغير ويرى ضرورة أن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية ".

وكان المتحدث الأممي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش من عدم محاسبة المتورطين في مقتل الصحفي السعودي، رغم مضي عام على الجريمة.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين أول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم.

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.

وأكدت كالامارد وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.